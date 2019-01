The Most Googled Super Bowl Food In Each State

The food website Delish analyzed Google data to figure out what Super Bowl food people in every state have been searching for the most. Some are traditional snacks, some are WEIRD.

Here are the full results for every state...

Alabama, white chicken chili . . . Alaska, nachos . . . Arizona, death by chocolate cake . . . Arkansas, chicken wings . . . California, baked chicken breasts . . . Colorado, broccoli cheese soup . . . Connecticut, Buffalo chicken dip . . .

Delaware, chocolate peanut butter cake . . . D.C., pigs in a blanket . . . Florida, cake . . . Georgia, Buffalo chicken dip . . . Hawaii, football-shaped cupcakes . . . Idaho, salad . . . Illinois, jalapeno poppers . . . Indiana, fried rice . . . Iowa, Irish stew . . .

Kansas, Buffalo chicken dip . . . Kentucky, salad . . . Louisiana, cupcakes . . . Maine, paella . . . Maryland, pizza . . . Massachusetts, gluten-free pretzels . . . Michigan, pizza . . . Minnesota, tacos . . . Mississippi, granola bars . . .

Missouri, broccoli cheese soup . . . Montana, lentil soup . . . Nebraska, pigs in a blanket . . . Nevada, vegan cheesy bacon spinach dip (huh?) . . . New Hampshire, cakes and cupcakes . . . New Jersey, Buffalo chicken dip . . .

New Mexico, pea and peppercorn mash . . . New York, spinach dip . . . North Carolina, cobb salad . . . North Dakota, baked nachos . . . Ohio, Buffalo chicken dip . . . Oklahoma, chicken noodle soup . . . Oregon, banana bread . . .

Pennsylvania, chicken wings . . . Rhode Island, seven-layer dip . . . South Carolina, turkey chili . . . South Dakota, cupcakes . . . Tennessee, cake . . . Texas, spinach dip . . . Utah, bacon-wrapped smokies . . . Vermont, lasagna . . .

Virginia, Buffalo chicken dip . . . Washington, cake . . . West Virginia, Buffalo chicken dip . . . Wisconsin, Buffalo chicken dip . . . Wyoming, cake.

