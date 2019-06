Look: KFC's Chicken Skins

KFC is selling bags of just fried chicken skin in Indonesia and it's a huge hit.

BARU! KFC Chicken Skin sudah tersedia untuk kamu nikmati di beberapa gerai! Kerenyahan kulit ayam KFC kamu pasti udah tau dong kayak gimana? Yuk, beli sekarang!



Hanya tersedia di:

- KFC Salemba

- KFC Cideng

- KFC Kemang

- KFC Kalimalang

- KFC Kelapa Gading #kfcchickenskin pic.twitter.com/sGrtjfy2X2 — KFC Jagonya Ayam! (@KFCINDONESIA) May 11, 2019