Look: Toronto Raptors Give Celion Dion Championship Ring

After a show in Toronto, the Raptors mascot gave CELINE DION a massive championship ring.

Hey World Championship TO...Thank you for the love you gave us last night. Looking forward to seeing you tonight! ❤️/Hey TO champions de la NBA … Merci pour l’amour que vous nous avez donné hier soir. Hâte de vous revoir ce soir!❤️-Céline xx…--:Dee Amore Marti #courageworldtour pic.twitter.com/hAGRnxEsfC