Watch: Newswoman's Lunch Blooper

M.J. McDermott is a meteorologist for Seattle's Q13 Fox News, and she was reading off some school district lunch options for the day. But instead of "marinara," she accidentally said "marijuana."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"Hey kids! Enjoy that weed today!" -- <a href="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/MJMCDERMOTT?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/MJMCDERMOTT?ref_src=twsrc%5Etfw">@MJMCDERMOTT</a> <a href="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/hashtag/Q13FOX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/hashtag/Q13FOX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Q13FOX</a> <a href="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/hashtag/newsbloopers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/hashtag/newsbloopers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#newsbloopers</a> <a href="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/zBqjrwYukb">https://t.co/zBqjrwYukb">pic.twitter.com/zBqjrwYukb</a></p>— Brandi Kruse (@BrandiKruse) <a href="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/BrandiKruse/status/1184120654989148163?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/BrandiKruse/status/1184120654989148163?ref_src=twsrc...">October 15, 2019</a></blockquote> <script async src="https://y98.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://platform.twitter.com/widgets.js">https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>