JustJared has a list of "30 Celebrities Whose Real Names Are Totally Different". Some of the REAL names of celebrities include...

Mindy Kaling... Real name: Vera Mindy Chokalingam

Bruno Mars... Real name: Peter Gene Hernandez

Natalie Portman... Real name: Neta-Lee Hershlag

Cardi B... Real name: Belcalis Marlenis Almanzar

Jamie Foxx... Real name: Eric Marlon Bishop

Lorde... Real name: Ella Marija Lani Yelich-O’Connor

Whoopi Goldberg... Real name: Caryn Elaine Johnson

Halsey... Real name: Ashley Nicolette Frangipane

Meg Ryan... Real name: Margaret Mary Emily Hyra

Portia De Rossi... Real name: Amanda Lee Rogers

Click Here to see more.