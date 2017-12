Here are the MOST popular baby names for this year.

The website Nameberry is sharing their BIGGEST names for babies this year…

For BOYS…

1) Asher

2) Atticus

3) Jack

4) Ezra

5) Theodore

6) Milo

7) Jasper

8) Oliver

9) Silas

10) Wyatt

For GIRLS…

1) Olivia

2) Amelia

3) Charlotte

4) Isla

5) Isabella

6) Ava

7) Aurora

8) Evelyn

9) Penelope

10) Eleanor

